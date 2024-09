Serie C i biancorossi in campo alle 18 30 Carpi all’assalto del super Perugia | Si può fare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024)Ildelle due buone prove d’esordio ma dei soli 2 punti in classifica prova ad azzerare tutto per affrontare oggi (ore 18.30) l’ennesimo avversario di grande caratura. Al ’Cabassi’ arriva ilfresco di cambio di proprietà – ieri la firma per la cessione da Santopadre alla cordata argentina guidata da Javier Faroni – con una rosa faraonica che fa paura nonostante i 14 assenti. Gli umbri vantano insieme il miglior attacco (6 gol in 2 gare) e il capocannoniere del girone (Montevago, per lui 5 gol in 4 gare ufficiali) e saranno vogliosi di cominciare bene la nuova gestione societaria.