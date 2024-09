Scossa di terremoto nella notte a Monterosso Almo | per fortuna solo paura

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 8 settembre 2024)del 7 settembre, alle 3.19, unadidi magnitudo 2.2 ha scosso il comune di, un piccolo borgo montano in provincia di Ragusa, a circa 3 km dal centro abitato. L’epicentro è stato localizzato ad una profondità di 25 km, come confermato dalla sala sismica dell’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) di Roma. Un paese storico immersonaturaè il comune più alto della provincia di Ragusa, situato a oltre 700 metri di altitudine sui Monti Iblei. Con una popolazione di poco più di 3.000 abitanti, è noto per la sua storia antica, risalente all’epoca sicula, e per il suo centro storico affascinante, con chiese barocche e strade acciottolate che richiamano l’architettura tipica del Val di Noto.