Roma viola gli arresti domiciliari a bordo di uno scooter rubato | guai per un 33enne

(Di domenica 8 settembre 2024), 8 settembre 2024- I Carabinieri della Stazione diViale Libia hanno arrestato un cittadinono di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di evasione, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Nello specifico, il, nonostante fosse già sottoposto alla misura cautelare degli, non è passato inosservato ad una pattuglia dei Carabinieri che, in transito in via Stimigliano, quartiere Trieste, hanno notato e quindi riconosciuto ilche adi unoera in strada senza alcuna autorizzazione. Ragion per cui, i Carabinieri hanno deciso di fermarlo e hanno scoperto che il veicolo su cui viaggiava erae da un controllo più approfondito l’uomo è stato trovato in possesso senza giustificato motivo anche di un cacciavite.