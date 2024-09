Quattro derby per lanciarsi in classifica Centese a Consandolo che duello sul Delta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Girandola diferraresi nel turno di Promozione. Vale molto per la supremazia territoriale e psicologica e anche per laquello in programma (ore 15.30) a Comacchio: al "Raibosola" arriva il Mesola dei tanti ex, da mister Cavallari, che ha vinto anche un campionato in riva alla laguna, oltre a Telloli, Biolcati e Neffati. Oscar Cavallari respinge l’etichetta di favorita: "La Comacchiese ha individualità che per la categoria sono un lusso, di base dovremo giocare di squadra e limitare gli errori. E’ unmolto sentito, la Comacchiese è una squadra esperta, costruita per stare là davanti; la nostra è una squadra più giovane, soprattutto nel reparto offensivo". Non c’è solo ildeldel Po a rubare l’occhio. Promette gol e spettacolo la sfida ad Argenta tra ile la, rinverdendo la rivalità di due anni fa in Prima categoria.