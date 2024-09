Pink | buon compleanno alla ragazza timida diventata rockstar

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 8 settembre 2024) Nel corso del tempo, ci siamo fatti una certa idea di. Siamo, d’altronde, abituati a vederla dinamica e spigliata, mentre si mangia il palcoscenico ad ogni esibizione. Ci preoccupiamo per lei quando si cimenta in qualche rocambolesco volteggio durante i suoi live, issata in aria in equilibrio precario, per la gioia e lo sconcerto del suo pubblico. A un primo sguardo, dunque, verrebbe naturale immaginarla come una tigre anche nella vita privata. Eppure, Alecia Beth Moore, nasconde un lato delicato e riservato che non ci si aspetterebbe da una. Nata a Doylestone, Pennsylvania, l’8 settembre 1979, ha origini irlandesi, lituane ed ebraiche per parte di madre, e tedesche per parte di padre. Proprio il rapporto con il papà, che cantava e suonava la chitarra per lei, sarà fonte di grandi dolori.