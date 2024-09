Napoli clochard ucciso in una lite

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 8 settembre 2024) 13.55 Un uomo di 33 anni è stato fermato per per l'omicidio di un tunisino 30enne senza fissa dimora il cui corpo era stato ritrovato ieri mattina nella Villa Comunale di. Il sospetto, anch'egli senza fissa dimora, è stato fermato nei pressi di piazza Garibaldi dalla Squadra Mobile dei Carabinieri di. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima a stata uccisa con una coltellata alla gola, al culmine di unaper futili motivi, forse una disputa per una coperta.