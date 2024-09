Modena A Cesena derby dei destini incrociati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) La rivalità sportiva traesiste da sempre ed infatti la sfida che andrà in scena venerdì prossimo allo stadio Manuzzi è unemiliano- romagnolo tra i più classici. La storia però ci dice che sono stati davvero tanti quei calciatori che hanno vestito entrambe le casacche. Siamo andati a cercare quindi sugli almanacchi questi doppi ex (esclusivamente quelli che in gialloblù e in bianconero hanno avuto il ruolo di atleti) e, dimenticandone forse qualcuno, i lettori ci scuseranno, ne abbiamo trovati davvero tanti. Cominciamo dai portieri: tra i doppi ex Marco Ballotta, bandiera dei gialli con 276 partite, e 5 gare in bianconero; con lui Francesco Antonioli, 30 gare in canarino a inizio carriera e 106 nelnei suoi ultimi anni giocati.