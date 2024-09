Milano due fratelli detenuti evadono dal carcere Beccaria | avevano innescato rivolte uno era già fuggito a giugno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024)– Duestranieri,, sono evasi dalminorile. A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. I due giovani, entrambi nati a Como da genitori di nazionalità marocchina, hanno 16 e 17 anni. Uno dei due A.F., il sedicenne, era già riuscito a fuggire nello scorso. Era stato rintracciato alla stazione di Garbagnate Milanese, su un treno diretto a Cadorna. Il sedicenne entrato all’istituto minorile per scontare una condanna definitiva a un anno e 5 mesi per rapina in una sala slot di Mozzate (Como). "Quel che è avvenuto è davvero incredibile e sconcertante", spiega Alfonso Greco, segretario lombardo del SAPPE. "I due evasi erano nel gruppo avanzato e sono gli stessi che si sono resi promotori dellescorse e mai trasferiti nonostante i comportamenti pregressi.