Lukaku scalpita per Cagliari e punta ad un traguardo storico | può succedere col Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 8 settembre 2024) Romeluper esserci aad unpersonale che potrà raggiungere proprio colHa incominciato come nelle migliori previsioni la sua avventura al. Romelu, tanto per cambiare, ha segnato all’esordio, come gli è successo più e più volte in passato con maglie diverse. “Sono abituato” ha scherzato il belga alla fine della partita vinta contro il Parma la scorsa settimana. E’ consapevole di essere diventato un possibile idolo della piazza, che in passato ha reso “re” chi ha saputo ricambiare l’amore ricevuto.ne ha ricevuto tanto di affetto sin dal suo arrivo e già in queste primissime settimane sta provando a restituirlo. Lo si vede dai piccoli gesti: come quello di rinunciare ai giorni di riposo per continuare gli allenamenti e presentarsi nella forma migliore per la trasferta di