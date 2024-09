Lukaku è sempre andato in doppia cifra sin dal debutto in Belgio CorSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2024) Il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini fa notare cheè prossimo al traguardo dei 400 gol in carriera. Inoltre, fin dal suoin, quindi non è difficile pensare che raggiungerà il record con la maglia del Napoli.segnerà con tutta probabilità il suo gol numero 400 con la maglia del Napoli Scrive il: Un bel po’ di prato libero dove collezionare quei tredici palloni che mancano per raggiungere un obiettivo straordinario. Storico, per la carriera di uomo un omone – di 31 anni che ha trascorso gli ultimi 15 della sua vita a invadere le aree di rigore di mezzo mondo: 400 gol. Ora è a quota 387 e manca poco, pochissimo.