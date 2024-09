LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | dopo il temporale ora il poco vento Inizia il valzer dei rinvii

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.43ildeiil, ora il. 15.43 Ilè davvero debole, 6.8 nodi. Siamo proprio al limite, ne servono 6,5 per gareggiare, ma è difficile che le barche si sollevino sui foil con queste intensità. 15.42 Altro ritardo di 2 minuti nella partenza. 15.41 8 minuti alla partenza di Orient Express-Ineos Britannia! Si comincia! Onda decisamente alta, ma non c’è tanto. 15.39 Ricordiamo che i francesi sono obbligati a battere Ineos Britannia per rimanere aggrappati a questaCup e non venire eliminati. 15.38 Comunque ha smesso da tempo di piovere. Orient Express ha chiesto il rinvio della partenza per un problema tecnico. A questo punto per i francesi serve un miracolo contro Ineos Britannia. 15.33 Nuovo rinvio alle 15.45. 15.