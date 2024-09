La spunta l’esperienza La Stosa fa suo il derby

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) VISMEDERI COSTONE 72VIRTUS 80 COSTONE: Banchi 6, F. Paoli 11, Bastone 10, Nasello 9, Zeneli 13, Bruttini 4, M. Paoli 7, Radchenko 5, Torrigiani 7, Piattelli, Brocco, Massari. Coach Belletti. VIRTUS: Gianoli 15, Olleia 7, Joksimovic 7, Braccagni 15, Baldasseroni, Costantini 6, Calvellini 5, Dal Maso 5, Zocca 8, Bartoletti 12, Bartelloni, Chellini, Falchi. Coach Evangelisti. Parziali: 16-15; 18-18; 16-23; 22-24. SIENA - 80-72 per la Virtus: sarebbe stato questo il punteggio complessivo dello scrimmage di lusso tra Vismederi Costone eVirtus se non si fossero resettati i punteggi alla fine di ogni quarto. Si è trattato di un buonissimo test per entrambe le compagini senesi, sia per vedere a che punto sono i rispettivi lavori ma anche per ’assaggiare’ quelli che saranno i piatti forti dell’annata: i