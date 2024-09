In fuga investe una agente della Locale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Momenti concitati in piazza Mazzini a Castano Primo dove una donna,polizia, è stata investita da un automobilista ed è finita al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, fortunatamente senza traumi gravi. Ne avrà per alcuni giorni, ma di certo la vicenda avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi e solo per fortuna si è risolta senza tragedie. Tutto è accaduto verso le 13 di ieri quando un automobilista ha parcheggiato di fronte al comandopolizianella zona centrale del paese. Naturalmente gli agenti sono subito intervenuti per sanzionarlo e invitarlo ad andarsene immediatamente perché, in quel punto, non era possibile sostare. L’automobilista aveva peròcocaina in auto e, per non avere problemi, ha pensato bene di tentare laripartendo di scattondo una donna, che era appunto l’poliziadi Castano.