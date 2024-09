Il mio posto è sul set Carolina Pavone al Rialto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Al centro di ‘Quasi a casa’, esordio alla regia di, c’è Caterina (Maria Chiara Arrighini) alle prese con la ricerca del suonel mondo. Ha 20 anni e vuole fare la musicista, ma è paralizzata dalla paura e dell’insicurezza. A liberarla è l’incontro con il suo idolo, la cantante francese Mia (Lou Doillon, figlia di Jane Birkin), con cui si sente, appunto, ‘quasi a casa’. A produrlo, con la sua Sacher Film, è stato Nanni Moretti, con cui(classe 1994) ha lavorato come assistente alla regia in ‘Mia madre’, ‘Tre piani’ e ‘Il sol dell’avvenire’. Dopo averlo presentato a Venezia, la regista e Nanni Moretti incontrano il pubblico stasera alle 18,45 al cinema, il cercare la propria strada nella vita adulta è un tema autobiografico e generazionale. Lei l’ha trovato quel luogo che riconosce come casa? "‘Casa’ è un luogo in cui ti senti al sicuro.