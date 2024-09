Gli 80 anni di Magnolfi La politica nel sangue No al pensiero unico e a chi costruisce miti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Prato, 8 settembre 2024 - Alberto, nato l’8 settembre 1944. “Erano le ore terribili successive alla liberazione, i miei erano sfollati in campagna tra Viaccia e Bagnolo e non si riusciva a contattare l’ostetrica che viveva a Galciana. C’era un problema con il cordone ombelicale, arrivò dopo ore d’attesa. Sono venuto al mondo con fatica”. Com’è nata la sua passione per la. “Ce l’avevo nelfin da bambino. Mio nonno paterno Roberto era stato socialdemocratico, ha cominciato a parlarmi diprima che iniziassi la scuola. Nella campagna elettorale del 1953 mi portava ai comizi: mi piaceva molto osservare le reazioni delle folle. E poi leggevo la Nazione, tutti i giorni. Ero curioso di sapere. Ricordo anche che a 12azzeccai la previsione che sarebbe stato Zoli l’incaricato di formare il governo, nella Dc non era un esponente di primissimo piano”.