Fritz un campione dalle mille vite Il divorzio e la fidanzata influencer

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Bello e impossibile, come pareva impossibile che un americano tornasse in una finale Slam a New York. Ci è voluta più di una generazione, ma ora ecco Taylorpronto a raccogliere l’eredità di Roddick, 18 anni fa l’ultimo statuinitense a tentare l’assalto a Flushing Meadows. Californiano, sposato e poi divorziato con figli e una. Forse un ragazzo cresciuto troppo in fretta, con tantefuori dal tennis. Ma in tutto questo è già stato etichettato come il ’golden boy’ di casa.in semifinale ha vinto il derby tutto americano contro il collega Tiafoe (4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1) e ora lancia la sfida a Sinner con un sicuro "posso vincere". I precedenti (1-1) potrebbero pure seminare qualche dubbio sul pronostico, ma il buon braccio dell’americano non dovrebbe impensierire sa solidità da fondo di Jannik, vincitore dell’ultimo faccia a faccia nel 2023.