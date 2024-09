Finale US Open 2024 | Sinner strepitoso 2-0 contro Fritz DIRETTA

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 8 settembre 2024) Jannik, 23enne altoatesino e attuale numero 1 del mondo, cerca il secondo Major della sua carriera dopo la vittoria all’Australiandi gennaio. Nelladegli US, sfida lo statunitense Taylor, 12° nel ranking ATP. Il match promette spettacolo con il pubblico in delirio, tra cui spicca la presenza di Taylor Swift e del fidanzato Trevis Kelce sugli spalti. 21:33 –, il secondo set finisce 6-4 Un ottimo secondo set diche rimane sempre un game in vantaggio fino ad arrivare al game point portato a casa magistralmente. In questo momento per quantostia dando il massimosembra di un altro livello 20:57 – 1-0,vince il primo set Ottima partenza per l’italiano che dopo aver riportato il set sul 3-3 mette lo sprint e lo vince 6-3, non dando più spazio a