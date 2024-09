Dimarco al Bayern Monaco? L’annuncio spiazza tutti | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 8 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 8 Settembre 2024 14:56 di redazione Calciomercato, indiscrezione importante in casa Inter, tifosi increduli persul pupillo di Simone Inzaghi. L’Inter ha cominciato la stagione con un passo falso a Genova, in un stadio che negli ultimi anni gioca sempre butti scherzi ai nerazzurri. Dopo il pareggio all’esordio, tuttavia, la squadra di Inzaghi si è subito presa la vetta della classifica di Serie A con due vittorie convincenti contro Lecce e Atalanta. L’Inter non ha intenzione di nascondersi e punta forte al secondo scudetto consecutivo dopo aver conquistato la seconda stella al termine del campionato scorso. Ma l’obiettivo in casa nerazzurra non è solo lo scudetto, perché la società di Oaktree vuole fare bene anche in Europa.