Caschi speciali piloti MotoGP | le livree più belle in pista

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di domenica 8 settembre 2024) Life&People.it “Come si corre a casa propria non si corre da nessuna parte”. È questo il pensiero che passa in testa deiitaliani diquando si lanciano tra le curve e i lunghissimi rettilinei del circuito di Misano. E, per celebrare la grande festa che durante questo weekend accenderà l’asfalto e le tribune del World Circuit Marco Simoncelli, sono tanti i motociclisti italiani che hanno deciso di mettersi in sella indossandocreati apposta per l’occasione. Da Pecco Bagnaia a Marco Bezzecchi, passando per Luca Marini e Franco Morbidelli, ecco lepiùche adorneranno gli elmi dei centauri in