Zelensky | più vicini a fine della guerra

(Di sabato 7 settembre 2024) 15.53 "Siamo piùallarispetto alla situazione in cui ci eravamo trovati all'inizio". Così il presidente dell'Ucraina,, in un'intervista su Rai 1 a Cernobbio. "Ho preparato un piano e voglio condividerlo con il presidente in carica degli Stati Uniti perché ci sono alcuni punti che dipendono dall'America", annuncia. "Spero che avrò occasione di far vedere questo piano a Biden e ai potenziali candidati per la presidenza Usa, Harris e Trump,e avere un back e un riscontro. Noi vogliamo garanzie".