WWE | Che figuraccia per Giovanni Vinci! Perde in pochi secondi al debutto in singolo a SD

(Di sabato 7 settembre 2024)è stato assente dai ring WWE a lungo, dopo che lo scorso aprile è stato estromesso dall’Imperium per mano di Ludwig Kaiser. Nelle ultime settimane è apparso in diverse vignette che annunciavano il suo ritorno, a SmackDown, nelle vesti del personaggio che bene aveva fatto circa due anni fa a NXT, unsicuro di sè e dedito al lusso italiano tra moda e supercar. Questa notte, nell’ultima puntata di SmackDown su FOX, è arrivato l’attesosul ring blu, ma l’italiano non è stato proprio fedele al suo motto Veni, Vidi,. Eccesso di fiduciasi è presentato con una tuta Gucci personalizzata e senza alcuna fretta è salito sul ring per affrontare Apollo Crews.