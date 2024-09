Venezia 81 impazza il toto-Leone | sfida tra Salles e Almodovar

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 7 settembre 2024) (Adnkronos) –81 si avvia verso il gran finale: oggi, 7 settembre, ci sarà la cerimonia di premiazione ma ilè già entrato nel vivo da qualche ora. A dominare le previsioni, basate sulle recensioni della stampa internazionale, è il film brasiliano ‘Ainda estou aqui (I’m still here)’ di Walter, che si posiziona in testa alla classifica. Subito dietro, a contendersi ild’Oro, secondo la critica c’è ‘The Room Next Door’ di Pedro, accolto da una vera e propria ovazione alla premiere (ben 17 minuti di applausi, i più lunghi di questa edizione). Tra i possibili outsider, ‘April’ di Dea Kulumbegashvili, ‘Harvest’ di Athina Rachel Tsangari e ‘The Brutalist’ di Brady Corbet che potrebbero riservare sorprese.