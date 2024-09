Ultime Notizie Roma del 07-09-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 7 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio di ministro della Gennaro Sangiuliano rattini alle revocabili con una lettera al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni Ti ringrazio per avermi difeso con decisione per aver respinto la prima richiesta di dimissioni per l’affetto che ancora una volta mi hai testimoniato ha scritto San Giuliano nella missiva il premier Palazzo Chigi ha già annunciato dille prossimo ministro della cultura Alessandro Giuli che ha prestato giuramento poche ore dopo le dimissioni di Sangiuliano il giudice John Marciana rinviato al 26 novembre dopo le elezioni presidenziali americane la sentenza di piena per Donald Trump nel processo per i pagamenti in nero dalla pornostar Stormy Daniels inizialmente la data era stata fissata per il 18 settembre il Tycoon condannato per tutti i 34 capi di imputazione relativi ...