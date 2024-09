TS – la visita segreta mostrata sui social

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-09-07 21:26:59 Era stato svelato in occasione della conferenza stampa prima del match con il Parma, ora arriva anche la testimonianza fotografica. Antonio Conte con tutta la famiglia, in piena notte, per le strade di Napoli fino ad arrivare al murale dedicato a Diego Armando Maradona, nei Quartierti Spagnoli. A pubblicare le immagini è stato proprio l'allenatore dei partenopei attraverso un post sul suo account Instagram. Napoli, Conte e il murale di Maradona Conte era rimasto sorpreso quando in sala stampa un giornalista rivelò di sapere dellanotturna al celebre palazzo in cui è rittatto 'El Pibe de Oro'. Il tecnico rispose stupito: "Non so neanche come si sia venuto a sapere (ride, ndr), anche perché sono andato alle 23.30 con mia moglie, mia figlia e mio fratello. Qualcuno ci ha scoperti, ma non tanti.