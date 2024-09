Tignale crollo durante la ristrutturazione | morto noto imprenditore edile grave un operaio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 7 settembre 2024) Ancora morte sul lavoro. Un’altra tragedia che sconvolge una famiglia, una comunità. L’incidente in cui ha perso la vita unè avvenuto a, Comune in provincia di Brescia che si affaccia sul Lago di Garda. Alberto Tedeschi aveva 51 anni. Lascia la moglie e tre figli. Oggi, intorno a mezzogiorno, i vigili del fuoco sono stati allertati per unavvenuto all’interno di un immobile in fase di. Sul posto sono giunte tre squadre. Nelsono stati coinvolti l’titolare della Costruzioni Edili Tedeschi e un suo, un albanese 52enne. Per Tedeschi nulla è stato possibile, le macerie non gli hanno dato scampo, mentre l’è statao trasportato d’urgenza all’Ospedale Civile di Brescia. Le condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.