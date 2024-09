Sinner rassicura | Ho sentito dolore al polso ma sono tranquillo La tensione la sento è un privilegio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Non è stata una semifinale semplice, ma Janniknon ha mai veramente rischiato nulla al cospetto del britannico Jack Draper, qualificandosi in tre set per la finale degli US Open 2024: è il primo italiano della storia a riuscirci nel tabellone maschile. Il classe 2001 giocherà così il secondo atto conclusivo in uno Slam dopo quello vinto a gennaio agli Australian Open. “Io e Draper siamo molto amici. È stata una partita molto fisica, ho cercato di rimanere lì mentalmente. Era un’occasione speciale, contro un avversario difficile da battere.contento di giocare la finale. Chiunque sarà il mio avversario (Fritz o Tiafoe, ndr), sarà una sfida difficile. È la seconda finale Slam nella stagione, stiamo facendo un ottimo lavoro. Continuiamo a lavorare ed a spingere forte“, le prime parole del n.1 al mondo nel post-match.