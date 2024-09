Polizze salute | grazie all’AI servizi e cure più personalizzate per il paziente

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 7 settembre 2024) L’integrazione dell’intelligenza artificiale nellesanitarie sta rivoluzionando il settore assicurativo offrendo nuove opportunità per personalizzare le coperture, migliorare l’efficienza operativa e potenziare l’esperienza del cliente. Italian Insurtech Association – l’associazione senza scopo di lucro che riunisce imprese attive nel settore assicurativo e non solo, insieme a BIME Consulting ha realizzato il report “Intelligenza Artificiale e AssicurazioniOpportunità di crescita e volano per l’integrazione pubblico-privato” indagando come l’AI stia permeando il settore assicurativo sanitario. I vantaggi competitivi dell’uso dell’IA Oltre alla tematica normativa, l’indagine analizza quali sono i vantaggi competitivi dell’utilizzo dell’AI nel settore