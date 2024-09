Nuoto tris di ori per l’Italia nell’ultimo giorno alla Paralimpiadi Staffetta 4×100 sl mixed da record del mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Ultima giornata di FinaliParis La Defense Arena, la casa dela queste2024.ha proseguito nell’arricchimento del proprio medagliere. La compagine tricolore ha chiuso la propria avventura in vasca a 16 ori, 6 argenti e 15 bronzi, per un totale di 37 podi. Il via alle danze l’ha dato uno strepitoso Stefano Raimondi che nella Finale dei 200 misti SM10 è riuscito a vincere il quarto oro nella sua avventura a questi Giochi. Un dominio in 2:10.24 davanti all’australiano Col Pearse (2:12.79) e all’ucraino Ihor Nimchenko (2:13.73). Peccato per Riccardo Menciotti, giunto quarto (2:14.29). Con questo risultato, Raimondi (4 ori e 1 argento) è diventato l’azzurro con più medaglie d’oro nella stessa edizione della rassegna paralimpica, migliorando il precedente primato di Luca Pancalli (3 ori e 2 argenti), attuale presidente del Comitato Paralimpico Italiano.