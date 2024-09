MotoGP oggi in tv GP San Marino 2024 | orari qualifiche e Sprint Race streaming programma TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024), sabato 7 settembre, giornata piuttosto intensa a Misano, sede del tredicesimo round del Motomondiale. Sul tracciato catalano assisteremo a prove libere,e alle, in riferimento alla, e lo spettacolo non mancherà di certo. Una pista molto fisica quella dedicata alla memoria di Marco Simoncelli che richiederà tanto ai piloti. Non sarà semplice per Francesco Bagnaia nella classe regina. Reduce dall’incidente ad Aragon, le condizioni fisiche non sono ideali, ma Pecco sarà chiamato a far fronte agli attacchi di Jorge Martin e di Marc Marquez, apparsi piuttosto in palla. Il sabato del GP di Misano, tredicesimo round del Motomondiale, sarà trasmesso nella sua interezza in tv da Sky Sport(208), insu SkyGo e su NOW, ivi compresa Gara-1 della MotoE, mentre Gara-2 sarà trasmessa in differita dalle 17.00.