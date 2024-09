Legnano calcio l’era di transizione per i lilla | sarà Zoppi il futuro presidente Non tutto però è stato chiarito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024)– Inizia un’epoca diper il: da Enea Benedetto a quello che dovrebbe diventare il, tale Sergio, imprenditore di Rescaldina. Primaoccorre risolvere la questione delle quote societarie sequestrate dal Gip di Alessandria nel filone di inchiesta che riguarda da vicino l’attuale patron deied ex dei grigi piemontese. “Ècondizionato da una situazione che non è facile: dalle gestioni debitorie che devono essere sistemate alla cessione della società che attualmente non è possibile fare”, spiega il legale di. Da parte sua il direttore generale dei, Eros Pogliani, si dice soddisfatto: Èuno dei parti più difficili perché quello che ho visto finora ha dell’incredibile. Se si continuava così ilsarebbe fallito entro qualche settimana.