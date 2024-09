L’applauso dei dipendenti del ministero a Sangiuliano video L’annuncio di Roberto Sergio | Tornerà in Rai

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 7 settembre 2024) Ilè apparso sulla pagina Instagram di Gennaroe ha fatto rapidamente il giro della rete: un lungo applauso ha infatti salutato l’ultimo atto da ministro della Cultura del giornalista napoletano. Ildell’addio dialIldel congedo dal dicastero amministrato sino a ieri pomeriggio dura pochi secondi. Nel filmato,cammina di spalle lungo un corridoio deltra gli applausi del personale, diretto verso una porta a vetri. Un messaggio di addio dopo le dimissioni irrevocabili comunicate alla premier, Giorgia Meloni, sull’onda del caso Boccia.d’addio, ora il ritorno in Rai “Certamenterientrerà in azienda e poi valuteremo assieme. Tutto troppo affrettato per fare ipotesi”.