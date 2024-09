Italia sono 13! Azzurre Campionesse d’Europa il softball tricolore trionfa Dominata la Gran Bretagna nella finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) L’vince per la tredicesima volta gli Europei di. Il 2024 si chiude in manierale a Utrecht, con la vittoria nell’ultimo atto nei confronti dellasu tutta la lineachiusa per X-X a favore della squadra del manager Federico Pizzolini. Un torneo completamente in mano alle, quello che si è concluso, con un complesso di appena 6 punti concessi a fronte di 59 fatti. In poche parole, successo senz’appello. Pronti via, ed è subito l’ad andare a segnoparte bassa dell’inning d’apertura. Dayton piazza subito un diabolico bunt che le permette di arrivare fino in terza base; Piancastelli tira poi il doppio a sinistra che le consente di finire l’opera e di portare in vantaggio le. Negli attacchi britannici la difesa azzurra è sempre pronta, in particolare con Alice Nicolini che, al lancio, emana sicurezza.