I capi dei servizi di Usa e Gran Bretagna | Ordine mondiale mai così a rischio

(Di sabato 7 settembre 2024) L’allarme è urgente e accorato, e a renderlo ancora più significativo il fatto che venga da due delle massime autorità fra chi si occupa dell’equilibrio geopolitico del Pianeta. “L’internazionale“, hanno infatti dichiarato ideisegreti britannici e statunitensi durante un incontro pubblico, “è minacciato in un modo che non si vedeva dai tempi della Guerra Fredda. Occorre combattere con successo questo”. Non è usuale che i due responsabili, William Burns e Sir Richard Moore, partecipino a incontri pubblici. Oggi invece hanno deciso di intervenire insieme per la prima volta durante un vertice sulla sicurezza che si è tenuto a Londra. Fra le “minacce senza precedenti” che Usa edevono affrontare, i duedeihanno segnalato innanzitutto la Guerra in Ucraina.