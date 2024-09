Di cosa parla Profondo Argento il doc dedicato al maestro horror Dario Argento?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 7 settembre 2024) Un documentario sunon è mai un’opera come le altre. E, di Giancarlo Rolandi e Steve Della Casa, non fa eccezione. A partire dal titolo che si rifà forse al più noto film deldel brivido,rosso. In questo senso, il film si propone di raccontare la parte meno nota e più intima di. Il regista è accompagnato in questo viaggio nella memoria dalla figlia Asia, dall’autore bestseller e regista Donato Carrisi, dal direttore della fotografia Luciano Tovoli e tanti altri. Tutto questo, con rari materiali d’archivio. Nato a Roma il 7 settembre del 1940,è uno dei più acclamati registi italiani nel mondo. Specializzato in un genere, l’, a cui l’Italia ha contribuito con tanti autori degni di nota da Mario Bava a Lucio Fulci.