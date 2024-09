Dalle truffe alla riforma | lo stato dell’arte delle Università telematiche

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 7 settembre 2024) La notiziaultime ore ha scoperchiato – nuovamente – il grande vaso di Pandora. La vicenda, però, riguarda degli esposti ministeriali contro undici “Atenei” che – utilizzando anche degli artifizi nella scelta del nome – traevano in inganno gli studenti. Di fatto, per sintetizzare, parte di questesostenevano di possedere la certificazione e l’accreditamento presso il Ministero, senza averli. Questo vuol dire che i titoli di studio rilasciati avevano il valore della carta straccia in Italia. Poi c’erano quelle che, per cifre intorno ai 7.500 euro, permettevano di avere una via d’accesso facilitata e veloce alle specializzazioni. Dunque, un ecosistema consolidato basato sul principio di “telematico”.