Broken Rage l’ultimo film di Takeshi Kitano? Gangster movie e la sua parodia Ecco le due recensioni

(Di sabato 7 settembre 2024) La recensione che state per leggere didi, chiusura Fuori Concorso del Festival di Venezia, verrà divisa in due parti esatte, dieci righe ciascuna su due registri differenti (oppure no?) di scrittura, proprio come ilstesso. Sessantadue minuti di durata (grazie) di cui 31e i successivi 31 la sua. Sinossi del primo blocco: il killer Mr. Mouse (Beat) raggiunge un bar dove riceve puntualmente una busta con istruzioni per il suo prossimo omicidio su commissione. Prima tocca a un giovane malavitoso in un locale da ballo, poi di nuovo trafila al bar, e ancora l’uccisione più complessa di un boss yakuza dentro una palestra/sauna. Mouse è si è un po’ vecchiotto e claudicante ma il lavoro è sempre pulito e rigoroso.