Aggressioni in sanità l’allarme dei medici | Uno su due ha subito violenza

(Di sabato 7 settembre 2024) Firenze, 7 settembre 2024 – Un’escalation difisica e verbale che va avanti dal 2020, tant’è che negli ultimi tre anni l’incremento è stato del 30%. Il 13% delle violenze si è verificato in ambito psichiatrico e l’11% nei pronto soccorso e a rimanerne vittima è stato quasi il 60 per cento del personale sanitario, cioè più di un lavoratore su due. Sono i numeri, allarmanti, diffusi dall’Ordine deiChirurghi e Odontoiatri di Firenze e dal sindacato Anaao Assomed per illustrare i nuovi dati sulle violenze in Toscana. In base a questi dati, il 56,7% del personale sanitario toscano è stato vittima die il 50% hapiù di un episodio di. Più della metà dei lavoratori under 30 hadurante l’esercizio della professione. Le vittime sono per il 59% donne.