Zelensky è un disco rotto e al vertice di Ramstein chiede altre armi all’Occidente che risponde con l’ennesima pioggia di forniture militari

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 6 settembre 2024) Dopo l’inatteso rimpasto di governo che ha mandato in apprensione l’Occidente e davanti alle difficoltà sul campo di battaglia, Volodymyrnon ha perso tempo e si è recato a, in Germania, per prendere parte alla riunione del Gruppo di contatto della difesa dell’Ucraina,ndo “maggiori sforzi” agli alleati. Come già visto, non c’è stato spazio per parole di pace ma soltanto per la richiesta di nuovee di concedere il via libera al loro uso sul territorio russo. “Abbiamo bisogno di piùper cacciare i russi, soprattutto dall’area di Donetsk. Molti di voi, qui, capiscono quanto sia importante per i soldati, sulla linea del fronte, sapere che ci sia un’adeguata fornitura di”, ha spiegato il leader di Kiev durante il summit.