Us Open Errani e Vavassori sono la prima coppia italiana a vincere uno Slam nel doppio misto La gioia incontenibile dei due

(Di venerdì 6 settembre 2024) Latuttaunonel. Al terzo tentativo, dopo Wimbledon e le Olimpiadi, Sarae Andreariscrivono la storia del tennis italiano: New York e gli Ussi tingono d’azzurro. Un’ora e 28 minuti bastano per regolare in due set (7-6; 7-5) la“di casa” formata da Taylor Townsend e Donald Young. È il sestoin carriera per Sara, il primo in assoluto per Andrea, e lasull’Arthur Ashe Stadium è. Un epilogo perfetto per unaformata solamente due mesi fa: dopo i primi (e naturali) passi falsi, gli sforzistati ripagati. Con un traguardo che non si era mai visto né sentito in Italia. Playing in their third mixed doubles event together, Saraand Andreaare Grandchampions! pic.twitter.