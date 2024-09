Traffico Roma del 06-09-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 6 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità nel centro ci Continuano i lavori su via Crescenzio con divieto di transito nella carreggiata da piazza Adriana a Piazza Cavour doppio senso di marcia nella corsia opposta a salvo modifica il termine degli interventi e per il 5 ottobre per venerdì 13 settembre invece è prevista la riapertura della carreggiata laterale di via Nomentana chiusa altra viale XXI Aprile via Giuseppe gatti verso Piazza Sempione proseguono i lavori di potatura su viale dello Stadio Olimpico chiusa per permettere gli interventi di manutenzione fino alle 17 di oggi venerdì 6 settembre ricordiamo la venuta riapertura di via Ardeatina chiusa dal 2 settembre tra Viale Aristide Sartorio e via di Grotta Perfetta a chi viaggia in metro ricordiamo la chiusura delle fermate della linea a di spagna e Furio Camillo chiusa anche ...