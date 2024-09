Sicurezza è dignità del lavoro | il convegno organizzato dall’associazione Comma2

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 6 settembre 2024) Mancano pochi giorni al: “del” che si terrà venerdì 20 settembre dalle ore 13,30 presso la biblioteca di Castel Capuano. Tutti gli avvocati che parteciperanno potranno ottenere tre crediti formativi rilasciati dal COA di Napoli. Gli avvocati per partecipare dovranno essere registrati sulla piattaforma “Riconosco“. Bisognerà accedere con le proprie credenziali e cliccare la voce “seleziona ordine” per poi selezionare “Ordine degli Avvocati di Napoli”. Successivamente per completare la prenotazione bisogna cliccare su “entra” poi “eventi” e opzionare “eventi correnti”. All’interno della lista scegliere il“2024-0349 – EVENTO IN PRESENZA*************del(Il pericolo non è il mio mestiere)” e infine prenotare l’iscrizione.