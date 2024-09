Più rispetto e meno degrado per i cimiteri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sono appena tornata da una vacanza in Trentino. Ho visitato molte Chiese che ho incontrato in quelle valli. Davanti o di fianco alle chiese ci sono i. Sono piccoli giardini. Curatissimi, ordinatissimi sempre con i fiori freschi. Il clima aiuta ma l'ordine e la pulizia è merito delle persone del luogo. Giorni fa sono andata nel cimitero del paese dove sono nata nella pianura bolognese, dove sono sepolti i miei genitori. Ho trovato la maggior parte delle tombe in disordine. I ragni e ragnatele che la facevano da padroni i fiori di plastica ormai impresentabili. Mi sono chiesta perché c'è incuria e mancanza diverso i nostri cari. Paola Tolomelli Risponde Beppe Boni L'incuria e il disordine neiè un tema che spesso i lettori segnalano.