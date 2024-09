Perché un Kaos 2 è necessario e cosa possiamo aspettarci se si farà

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 6 settembre 2024)è una serie che sembra scritta domani, anche se attinge a storie millenarie e per come si è chiusa prevede almeno un capitolo2. La mitologia è sempre stata amica di Charlie Covell, principale responsabile della serie. Ha avuto ripetutamente occasione di raccontare come le leggende greco-romane siano state una sua grande passione, fin dall'età più tenera. Peraltro, già nel 2009 aveva in animo di mettere in scena uno spettacolo su Clitennestra e le idee che animano inhanno accompagnato, a suo dire, l'artista per diverso tempo. Ha indicato anche come la dimensione umana, troppo umana, delle divinità fosse l'elemento principale della sua narrativa in questo frangente.