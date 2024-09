Navigazione dell’Iseo | biglietti più cari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Settembre si è aperto con una novità per i residenti di Monte Isola, che si troveranno a fronteggiare un aumento delle tariffe sui titoli di viaggio dellaLago d’Iseo: 13 euro per l’abbonamento annuale, diversi centesimi per corse singole e carnet. Da domenica scorsa, infatti, si è interrotto l’accordo tra Comune,Lago d’Iseo e Autorità di Bacino, che garantiva una copertura parziale degli incrementi tariffari per i residenti e i possessori della Carta Monte Isola. L’intesa, che avrebbe dovuto durare fino alla fine dell’anno, non prevede più fondi dal Comune per compensare questi aumenti. Di conseguenza, da questa settimana si applicano le tariffe stabilite da Regione Lombardia, in vigore dal 2 ottobre 2023.