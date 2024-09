MotoGP Davide Tardozzi | Bagnaia ottimo con gli antidolorifici le soft aiutano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sorride in maniera convinta, team principal di Ducati Factory, al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, tredicesimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, infatti, i due piloti di Borgo Panigale hanno messo in mostra miglioramenti importanti nella seconda parte di giornata, con il campione del mondo, poi, che ha dato risposte importanti a livello fisico. Francesco “Pecco”ha messo a segno il miglior tempo di giornata con uno strepitoso 1:30.685, con 185 millesimi di vantaggio su Marc Marquez, reduce dal dominio di Aragon. Terza posizione per il leader della classifica generale, Jorge Martin, a 281 millesimi, sono uno in meno del compagno di team Franco Morbidelli.