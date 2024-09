Meteo arriva l’autunno | ecco quando e dove

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 6 settembre 2024)! Siamo davvero all’epilogo di questa estate 2024? Forse no. Dopo il forte maltempo che sta colpendo alcune regioni d’Italia, ci sarà un ritorno dell’alta pressione ma durerà davvero poco. Da domenica nuove precipitazioni torneranno protagonisti e porteranno un deciso calo delle temperature. Vediamo nel dettaglioe se dobbiamo mettere via costume e infradito e riprendere felpa e ombrello. Leggi anche: Maltempo, strade allagate e disagi ovunque: c’è chi esce in canoa Leggi anche: Terremoto in Italia, la scossa avvertita in quasi tutta la regione Le previsioni La giornata di venerdì 6 settembre vede una residua instabilità su parte del Nord, in particolare al Nordest. Sono sei oggi le regioni italiane in allerta maltempo – arancione per la Lombardia, gialla per Campania, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Valle d’Aosta e Veneto.