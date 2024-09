M Il figlio del Secolo è una serie anti-fascista Parola di Luca Marinelli

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 6 settembre 2024) La quarta parete, la prospettiva storica, la politicizzazione della mascolinità tossica: il profilo di Benito Mussolini in un'opera seriale che non ha eguali. E per il protagonista: "Interpretare il Duce? Faticoso ma fondamentale sospendere il giudizio". Su Sky e NOW nel 2025. Una sfida, da affrontare in maniera non tradizionale. Basti pensare alla colonna sonora firmata dai Chemical Brothers. E non c'è dubbio che ci sia molto cinema, in quella che è una delle più grandi imprese seriali italiane. Al centro, l'invenzione di Mussolini (letteralmente), tra avanguardia e oscurità. La rappresentazione di cosa sia il fascismo, e di quanto sia - purtroppo - inestirpabile. Un progetto dalla prospettiva storica, che guarda all'internazionalità. Ecco perché M. Ildeldi Joe Wright - su Sky e NOW nel 2025 - tratto dal libro di Antonio Scurati, coglie la dimensione attuale (politica e