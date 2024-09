I ghiacciai delle Alpi Giulie ' lottano' per la sopravvivenza

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 6 settembre 2024) AGI - Nelle"sopravvivono" faticosamente gli ultimi tre: ilo del Montasio - l'unico ancora definibileo - e quelli del Canin orientale (sempre in Italia) e del Triglav (in Slovenia), ridotti a poche placche sparse di neve e ghiaccio (glacio-nevati). Insieme costituiscono appena il 5% del volume glaciale che leavevano nella Piccola eta' glaciale. In particolare, ilo del Canin, in Friuli-Venezia Giulia, e' passato da una superficie di 9,5 ettari negli anni 50 a 1,4 ettari, pari a poco piu' di un campo da calcio. E lo spessore medio del ghiaccio, che agli inizi del '900 superava in alcuni punti i 90 metri, oggi arriva appena agli 11 metri. Stessa sorte quella delo del Triglav, in Slovenia che, nonostante sia quello posto alla quota piu' elevata nelle(2.