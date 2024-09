FOTO Incidente in Valle Telesina | frontale tra due auto feriti i conducenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoScontroin una curva della strada statale Sannitica tra Castelvenere e Guardia Sanframondi avvenuto tra duevetture, una Dr e una Peugeot. Due le persone ferite: un conducente straniero, ricoverato in codice rosso all'Ospedale San Pio ed una donna, ma non in condizioni ritenute gravi. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme, il personale del 118 per prestare le cure del caso e il personale addetto al recupero dellee al ripristino del tratto interessato dall'.