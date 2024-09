Fortitudo Cagnardi sorride | Team coeso e determinato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Un meritato giovedì di riposo, poi oggi di nuovo tutti in campo per la ripresa degli allenamenti. E’ una ripresa della preparazione con sorriso sulle labbra quella che vede latornare in campo al PalaZola. Le ottime risposte della sfida con Reggio Emilia di mercoledì non può che essere un interessante punto di partenza, uno spunto chiaro su quelle che sono la forza e le potenzialità della formazione del presidente Stefano Tedeschi. Pietro Aradori continua a lavorare sempre più intensamente per rientrare a disposizione, Alessandro Panni migliora di giorno in giorno e si spera possa essere pronto per fine mese, mentre in campo è andata una squadra che a Castelnuovo ne’ Monti, ha messo in mostra qualità e grande solidità.